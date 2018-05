Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer vor dem immer näher rückenden Abschluss der Monsanto-Übernahme von 119 auf 123 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Ian Hilliker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Buy". Der Experte passte sein Modell schon einmal für die Zeit nach der Übernahme an. Er geht davon aus, dass die Kapitalerhöhung zur Finanzierung deutlich niedriger ausfallen wird als bislang gedacht. Dies würde die negativen Folgen von möglichen weiteren Verkäufen infolge von Kartellauflagen mehr als kompensieren. Er geht davon aus, dass der Zusammenschluss den Gewinn je Aktie deutlich steigern./zb/jha/ Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-05-09/10:38

ISIN: DE000BAY0017