Osram hat den US-Spezialisten in der VCSEL-Technologie Vixar Inc. übernommen. Damit runde man seine Kompetenz in der halbleiterbasierten optischen Sicherheitstechnik ab, teilt der weltweit operierende Leuchtmittelhersteller aus München mit. VCSEL ist laut Osram derzeit vor allem für Identifikationsanwendungen in mobilen Endgeräten bekannt, könne jedoch auch zur Gestenerkennung und Abstandsmessung genutzt werden. Die Anwendungsgebiete reichten von der Medizin über industrielle Einsatzgebiete bis ... (Achim Graf)

