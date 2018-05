Die Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Dienstag um 2,1K Kontrakte gestiegen ist, während das Endergebnis am Montag bei 187.971 Kontrakten lag. Das Volumen legte um 69,4K Kontrakte zu. GBP/USD: 2018 Tief von 1,3457 hält noch Das Cable scheint seine jüngste Abwärtsbewegung mit einer Range über 1,3500 zu konsolidieren. ...

