Vodafone holt 18,4 Milliarden Euro aus der Kriegskasse, um in Deutschland zum ebenbürtigen Konkurrenten der Deutschen Telekom aufzusteigen. Ein charmanter Effekt des Mega-Deals.

Den Zeitpunkt hätte Unitymedia nicht besser wählen können. Erst vor zwei Tagen eröffnete Vorstandschef Lutz Schüler zusammen mit Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch die erste Gigabit-City in Deutschland. In der Ruhrgebietsstadt können 170.000 Haushalte ab sofort Internet-Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von einem Gigabit pro Sekunde buchen, weit mehr als alle Konkurrenten derzeit bieten können. Unitymedia hatte Bochum ausgewählt, um zu zeigen, was sich aus dem TV-Kabel noch alles herausholen lässt. Bochum, lautete die Losung von Unitymedia, "ist jetzt die schnellste Stadt Deutschlands".

Am Mittwochmorgen kündigen Vodafone und der US-Kabelriese Liberty an, dass sich die Eigentümerverhältnisse auf dem deutschen Kabelmarkt und damit auch in Bochum neu sortieren. Vodafone übernimmt für 18,4 Milliarden Euro nicht nur die Kabelnetze ...

