Die Baader Bank hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Persil-, Schwarzkopf- und Loctite-Hersteller habe auf den ersten Blick etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings habe der Gewinn wohl vor allem wegen teils erheblichen Anpassungen in der Rechnungslegung positiv überrascht Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft liege unter dem der Konkurrenz./la/mis

Datum der Analyse: 09.05.2018

ISIN DE0006048432

AXC0182 2018-05-09/11:01