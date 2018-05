(neu: mehr Details und Hintergrund)

TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische VW -Rivale Toyota rechnet nach einem Rekordjahr in Erwartung eines stärkeren Yen wieder mit geringeren Erträgen. Wie Toyota am Mittwoch bekanntgab, stieg der Nettogewinn zum Bilanzstichtag 31. März um 36,2 Prozent auf rund 2,5 Billionen Yen (19,3 Mrd Euro). Dazu trugen der schwache Yen sowie Kostensenkungen bei. Der Umsatz erhöhte sich um 6,5 Prozent auf 29,37 Billionen Yen, ebenfalls ein Rekord. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Unternehmensgruppe, zu der auch der Kleinwagenspezialist Daihatsu und der Nutzfahrzeugbauer Hino Motors gehören, jedoch mit einem Rückgang des Gewinns um 15 Prozent.

Toyota ist stärker abhängig vom Wechselkurs als andere japanische Hersteller. Ein niedriger Yen-Kurs macht Produkte aus Japan auf dem Weltmarkt attraktiver. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Toyota jedoch wieder mit einem durchschnittlich stärkeren Yen, der die im Ausland erzielten Erträge bei der Rückführung nach Japan schmälert. Zudem verteuern sich dadurch die Exporte der Japaner in Übersee. Der Umsatz dürfte sich im laufenden Geschäftsjahr um 1,3 Prozent auf dann noch 29 Billionen Yen verringern, wie der Konzern weiter mitteilte.

Dennoch rechnet Toyota damit, im laufenden Geschäftsjahr 10,5 Millionen Fahrzeuge weltweit abzusetzen, so viele wie nie zuvor. Im vorangegangenen Jahr waren es noch 10,4 Millionen Autos. In den Zahlen sind die von Daihatsu und Hino Motors enthalten. Hino Motors hatte kürzlich mit der Sparte der schweren Nutzfahrzeuge beim Toyota-Rivalen VW eine Rahmenvereinbarung für eine geplante Partnerschaft bekanntgegeben. Der Fokus der möglichen Kooperation soll auf konventionellen sowie Hybrid- und Elektroantrieben, der Vernetzung der Lastwagen sowie autonomen Fahrsystemen liegen.

Das Unternehmen kündigte zudem den Rückkauf eigener Aktien für 300 Milliarden Yen an. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Das Toyota-Papier zog nach der Bekanntgabe des Gewinnziels und des Aktienrückkaufs deutlich an und stieg auf den höchsten Stand seit Ende Februar. Experten hatten bislang einen noch stärkeren Gewinnrückgang erwartet./ln/DP/jha

ISIN DE0007664039 JP3633400001

AXC0183 2018-05-09/11:02