DEWB schließt Geschäftsjahr 2017 mit positivem Ergebnis und bereitet Neuausrichtung vor DGAP-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis DEWB schließt Geschäftsjahr 2017 mit positivem Ergebnis und bereitet Neuausrichtung vor 09.05.2018 / 11:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DEWB schließt Geschäftsjahr 2017 mit positivem Ergebnis und bereitet Neuausrichtung vor Jena, 9. Mai 2018 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute den Bericht für das Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Mit dem Verkauf ihrer Beteiligung Nanotron Technologies GmbH erzielte die DEWB im Berichtsjahr einen Ergebnisbeitrag von 1,0 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg auf 0,7 Millionen Euro. Das Nettoergebnis 2017 beträgt 0,1 Millionen Euro. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,01 Euro. Neben dem Verkauf der Beteiligung Nanotron lag der Schwerpunkt der Aktivitäten 2017 auf der Entwicklung des noch vier Beteiligungen umfassenden Bestandsportfolios. Hier investierte DEWB 0,6 Millionen Euro in Anschlussfinanzierungen ihrer aktuellen Beteiligungen. Das verwaltete Vermögen der DEWB belief sich zum 31. Dezember 2017 auf 21,7 Millionen Euro. Davon entfielen 5,3 Millionen Euro auf liquide Mittel. Neue Ankeraktionäre 2017 ergaben sich wesentliche Änderungen in der Aktionärsstruktur der DEWB. Durch Übernahmen verschiedener Aktienpakete stiegen von der Hamburger SPSW Capital GmbH verwaltete Investmentfonds zur größten Aktionärsgruppe der DEWB auf. Die Hanseaten übernahmen unter anderem die Beteiligung des langjährigen DEWB-Hauptaktionärs Jenoptik AG. Der Photonik-Konzern, der ursprünglich als Mutterunternehmen die Strategie der DEWB in den letzten zwei Jahrzehnten maßgeblich prägte, zog sich mit dem Verkauf komplett aus der DEWB zurück. Mit der Neubesetzung des Aufsichtsrats in der ordentlichen Hauptversammlung 2017 wurde der neuen Eigentümerstruktur auch organisatorisch Rechnung getragen. Neben Rolf Ackermann, dem Vorstandsvorsitzenden des langjährigen Ankeraktionärs ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG, wurden mit Achim Plate und Henning Soltau zwei geschäftsführende Gesellschafter von SPSW Capital mit großer Hauptversammlungsmehrheit in den Aufsichtsrat gewählt. Strategische Neuausrichtung mit neuer Kernbeteiligung Der Vorstand und der neu gewählte Aufsichtsrat haben im zweiten Halbjahr 2017 die strategische Neuausrichtung der DEWB vorbereitet. "Wir werden die Kernkompetenzen unserer neuen Ankerinvestoren im Portfoliomanagement und deren weitgespanntes Kapitalmarktnetzwerk konsequent nutzen und den Beteiligungsfokus der DEWB künftig auf Geschäftsmodelle und Technologien zur Digitalisierung des Asset Managements ausrichten", erläutert DEWB-Vorstand Bertram Köhler. "Die Beteiligung von 25,6 Prozent am Hamburger Investment- und Assetmanager Lloyd Fonds AG im März dieses Jahres markiert den Beginn unserer Strategieumsetzung, die wir unseren Aktionären in der kommenden Hauptversammlung ausführlich vorstellen werden." Kapitalerhöhung für weiteres Wachstum Zur Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsbasis für das geplante Neugeschäft hat die DEWB im April 2018 eine Kapitalerhöhung von 10% aus genehmigtem Kapital durchgeführt. Im Rahmen einer Privatplatzierung unter Bezugsrechtsausschluss wurden 1.520.000 neue DEWB-Aktien zu einem Preis von 1,50 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Der Emissionserlös betrug 2,3 Millionen Euro. Das Grundkapital wurde von 15.230.000 Euro auf 16.750.000 Euro erhöht. Der heute veröffentlichte Geschäftsbericht 2017 steht auf der Website der DEWB unter www.dewb.de zum Download zur Verfügung. Kontakt: DEWB AG Marco Scheidler +49 3641 3100030 ms@dewb.de 09.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Effectenund WechselBeteiligungsgesellschaft AG Fraunhoferstraße 1 07743 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641 3100030 Fax: +49 (0)3641 3100040 E-Mail: info@dewb.de Internet: www.dewb.de ISIN: DE0008041005, DE000A11QF77 WKN: 804100, A11QF7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 684181 09.05.2018

