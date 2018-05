Neckarsulm (ots) -



Ab sofort gibt es bei Kaufland über 120 Pflegeprodukte der Eigenmarke bevola. Die neue Drogeriemarke deckt das Pflegebedürfnis der ganzen Familie ab. Bevola erfüllt hohe Pflegeansprüche zu einem fairen Preis.



Produkte für die ganze Familie



Das umfassende Sortiment richtet sich an die ganze Familie. Frauen finden speziell auf ihren Hauttyp abgestimmte Produkte mit hochwertigen Jojoba-, Avocado- oder Arganölen sowie beruhigendem Aloe Vera. Die Produktlinie für Männer beinhaltet Gesichts-, Körper- und Rasurpflege, speziell auf die Männerhaut abgestimmt. Auch für junge Familienmitglieder hat die neue Pflegeserie Produkte im Angebot. Für Kinder gibt es 2in1 Dusche und Shampoo sowie Zahngel. Eltern finden bei den Babyprodukten alles für ihren Nachwuchs wie Wundschutzcreme, Waschgel und Feuchttücher. Dabei werden für die Pflegeprodukte wertvolle Mandel-, Sonnenblumen-, Jojobaöle oder beruhigender Kamillenextrakt eingesetzt.



Dermatologisch getestet



Die Hautverträglichkeit der bevola-Artikel ist dermatologisch getestet. So können sich die Verbraucher rundum wohl und sicher fühlen. In den kommenden Monaten wird das bevola-Sortiment auf rund 200 Artikel erweitert.



Lieb dich. Pfleg dich.



Der Start der neuen Marke wird durch eine Werbekampagne unterstützt, die Menschen in ihrer Einzigartigkeit zeigt. Auf den Motiven ist jeweils ein Gesicht zu sehen, das vermeintlich nicht perfekt, aber einmalig ist - wie zum Beispiel mit Zahnlücke, abstehenden Ohren oder einer Narbe. Mit der Botschaft "Lieb dich. Pfleg dich." möchte diese Kampagne die Menschen in ihrer Individualität und Besonderheit stärken. Mit Pflege für jeden, der gerne so ist wie er ist.



