Die Commerzbank hat die Einstufung für Axel Springer auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Auftaktquartal sei erneut vom Kleinanzeigengeschäft gepusht worden, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Was den derzeitigen Aktienkurs angeht, so dürften die guten Resultate mittlerweile eingepreist sein./kro/mis

Datum der Analyse: 09.05.2018

ISIN DE0005501357

AXC0187 2018-05-09/11:10