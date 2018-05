Berlin (ots) -



Die leckeren Dreamies-Snacks sind für Katzen einfach unwiderstehlich und bekommen jetzt zum 10jährigen Jubiläum eine stylische Dose. Designer ist Fashion-Darling Michael Michalsky, selbst ein ausgewiesener Katzenliebhaber.



Knusprige Snacks mit weicher Füllung: Unsere Katzenkumpel können schon mal ungeduldig werden, wenn die Lust auf ihren Dreamies-Snack übermächtig wird. Oder sie finden, dass ein Belohnungs-Leckerli fällig ist. Vielleicht starten sie dann eine "Pack-Attack" wie die freche Dreamies-Katze und machen sich selbst über die Packung her. Mit der neuen stylischen Dreamies-Metalldose kann das nicht mehr passieren: Denn sie darf als optisches Highlight offen in der Küche stehen - und die Snacks sind sicher verwahrt, aber immer in greifbarer Nähe. Damit sind "Pack Attacks" nur noch auf der coolen Dose in schwarz-gelb zu sehen, liebevoll gestaltet von Designer Michael Michalsky. "Katzen lieben Snacks. Warum sollen diese nicht auch stylisch verpackt sein?", so Michalsky. "Mein Ziel war ein Packaging zu designen, das zum echten Hingucker in jedem Zuhause wird und dabei eine tolle Story erzählt."



Noch ein Geburtstags-Goodie: Beim Kauf von vier Dreamies-Snacks nach Wahl gibt's die Jubiläumsdose gratis dazu. So kann der Mensch mit seiner Naschkatze jeden Tag Dreamies-Geburtstag feiern. Mehr Infos zu Dreamies auf www.dreamies-snacks.de oder https://www.facebook.com/DreamiesKatzensnacks/



