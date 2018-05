Die britische Investmentbank Barclays hat BP mit Blick auf den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Die Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump schüre weiterhin die Spannungen in der für die Ölföderung wichtigsten Region, was die Ölpreise stützen dürfte, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Unter den Aktien der europäischen Ölkonzerne sieht sie BP, Shell, Total und OMV als am werthaltigsten an./gl/mis

Datum der Analyse: 08.05.2018

ISIN GB0007980591

AXC0189 2018-05-09/11:14