Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel nach Erstquartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die besseren Margen des Konsumgüterherstellers hätten die negativen Währungseffekte kompensiert, schrieb Analyst Fulvio Cazzol am Mittwoch in einer ersten einschätzung. Am Ausblick habe sich nichts geändert./gl/zb Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-05-09/11:13

ISIN: DE0006048432