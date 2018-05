Deutsche Rohstoff AG: Guter Start ins Jahr 2018 DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Deutsche Rohstoff AG: Guter Start ins Jahr 2018 09.05.2018 / 11:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Deutsche Rohstoff AG: Guter Start ins Jahr 2018 Fast 500.000 BOE Produktion im 1. Quartal/Hohes Wachstum von Umsatz und EBITDA erwartet Mannheim. Der Deutsche Rohstoff Konzern erzielte im 1. Quartal 2018 einen Umsatz in Höhe von 15,7 Mio. EUR (1. Quartal 2017: 20,9 Mio. EUR) und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 10,6 Mio. EUR (1. Quartal 2017: 17,2 Mio. EUR). Das Konzernergebnis erreichte 1,1 Mio. EUR (1. Quartal 2017: 5,0 Mio. EUR). Der Rückgang im Vergleich zum 1. Quartal 2017 liegt in der Tatsache begründet, dass im Vorjahr 21 Bohrungen am Anfang des Jahres die Produktion begonnen hatten. 2018 werden voraussichtlich das zweite und dritte Quartal den höchsten Umsatz bringen, da zwischen Februar und April insgesamt 41 Bohrungen in Produktion gebracht wurden, an denen der Konzern mit unterschiedlichen Anteilen beteiligt ist. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand gemäß der am 7. Mai veröffentlichten Prognose mit einem Anstieg des Umsatzes von 38 - 48% gegenüber dem Vorjahr auf 75-85 Mio. EUR und beim EBITDA mit einem Wachstum von 80 - 90% auf 65-70 Mio. EUR. Der Quartalsbericht kann auf der Webseite der Deutsche Rohstoff AG abgerufen werden: www.rohstoff.de/investor-relations/ Mannheim, 9. Mai 2018 Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de Kontakt Deutsche Rohstoff AG Dr. Thomas Gutschlag Tel. +49 621 490 817 0 info@rohstoff.de 09.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG Q7, 24 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 0621 490 817 0 Fax: 0621 490 817 22 E-Mail: gutschlag@rohstoff.de Internet: www.rohstoff.de ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4, WKN: A0XYG7, A1R07G Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 684197 09.05.2018

ISIN DE000A0XYG76 DE000A1R07G4

AXC0190 2018-05-09/11:15