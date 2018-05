Die windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL110), einer der führenden Onlinehändler für Baby und Kleinkinderprodukte in Europa und für Kunden in China, hat im ersten Quartal 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 32,8 Mio. Euro erzielt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Rückgang um -29,5% (Q1 2017: 46,6 Mio. Euro). Diese Entwicklung ist neben temporär niedrigerer Nachfrage in China die Folge der im Februar eingeleiteten Effizienz- und Profitabilitätsmaßnahmen im Rahmen des erfolgten CEO-Wechsels, bei denen organisatorische Änderungen sowie die Schließung des italienischen Webshops vorgenommen wurden. Ausdruck davon ist ebenfalls eine geringere Marketingkostenquote und eine Verbesserung des operativen Deckungsbeitrags. Das bereinigte EBIT verbesserte sich trotz Einmaleffekten auf -5,2 Mio. Euro (Q1 2017: -6,6 Mio. Euro), die bereinigte EBIT-Marge ging aufgrund der niedrigeren Umsatzbasis auf -16,2% zurück (Q1 2017: -14,1%).

Umsatzentwicklung in Q1 beeinträchtigt durch niedrigere China-Nachfrage nach Chinese New Year sowie der initiierten Effizienz- und Profitabilitätsmaßnahmen

In China betrug der Umsatz im ersten Quartal 2018 17,5 Mio. Euro und ging damit um -26,1% im Jahresvergleich zurück (Q1 2017: 23,6 Mio. Euro). Der Anteil des China-Geschäfts am Gesamtumsatz liegt bei rund 53% (Q1 2017: 51%). Wesentlich für den im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Umsatz war geringere Nachfrage und ein temporäres Überangebot an Ware im chinesischen Markt nach Chinese New Year; an der hohen Attraktivität des China-Geschäfts ändert dies jedoch nichts. Windeln.de konzentriert sich im chinesischen Markt auf die Erweiterung des Produktsortiments, zusätzliche Vertriebskanäle, den Aufbau eines permanenten Bonded Warehouse ...

