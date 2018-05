Am Vormittag sank die Gemeinschaftswährung auf 1,1838 US-Dollar. Mit 1,1823 Dollar hatte sie zuvor ein neues Jahrestief erreicht. Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro am Mittwoch ebenfalls etwas ab. Die Gemeinschaftswährung geht am Vormittag bei 1,1886 Franken um. Der US-Dollar bewegte sich zum Franken ...

