Hamburg (ots) - Ali Güngörmüs ist ein Held am Herd - aber er liebt es, sich von seiner Mutter kulinarisch verwöhnen zu lassen. "Wenn ich am Sonntag bei der Mama bin, und die Mama kocht für mich, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt", sagt der 41-Jährige im Interview mit GALA (Heft 20/2018, ab heute im Handel). Außer seiner Mutter koche allerdings keine andere Frau für ihn, so der Sterne- und TV-Koch ("Grill den Profi"). Güngörmüs' Vermutung: "Die trauen sich das nicht, selbst meine Schwestern nicht. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig."



