Am heutigen Mittwoch will der Deutsche Ärztetag in Erfurt den Weg frei machen für die Telemedizin. Große rechtliche Hindernisse werden aber bleiben.

Als David Meinertz im Jahr 2010 zusammen mit einem Kompagnon seine Online-Praxis Dr. Ed in London gründete und wenig später auch für die Fernbehandlung deutscher Patienten öffnete, war der Aufschrei in der deutschen Politik gewaltig. Vor allem Johannes Singhammer, seinerzeit stellvertretender Vorsitzender der Unions-Fraktion und ihr Gesundheitsexperte, legte sich gewaltig ins Zeug, um dem Pionier der Telemedizin das Handwerk zu legen.

Da half es auch wenig, dass Meinertz der Sohn des sehr angesehenen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Herzstiftung, Thomas Meinertz, war. Singhammer setzte 2013 eine neue Bestimmung im Arzneimittelrecht durch, nach der Arzneimittel nur verordnet werden dürfen, wenn vorher ein direkter Kontakt zwischen Arzt und Patient stattgefunden hat.

Zum berufsrechtlichen Fernbehandlungsverbot auf deutschem Boden kam so das gesetzliche Fernverschreibungsverbot.

Ein wenig war Dr. Ed auch selbst daran schuld, dass er den Unmut der Politik so massiv auf sich zog. Die Online-Praxis hatte Frauen Rezepte für die Pille danach ausgestellt, nachdem eine Reihe katholischer Krankenhäuser Missbrauchsopfern ein entsprechendes Rezept verweigert hatte.

Die Pille danach gibt es heute ohne Rezept. Und auch das Fernverschreibungsverbot hat Dr. Ed nicht aufhalten können. Wie die anderen Praxisportale im Ausland, die es inzwischen gibt, arbeitet Dr. Ed mit Versandapotheken im EU-Ausland zusammen und unterläuft so einfach das nur für das deutsche Hoheitsgebiet geltende Verbot.

Die Praxis mit 100 Mitarbeitern und etwa 15 Ärzten, die hauptberuflich in der Regel in andere Gesundheitseinrichtungen in London und Umgebung arbeiten, hat nach eigenen Angaben bis Ende 2017 rund 400.000 Patienten behandelt - eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr.

Das Fernverschreibungsverbot könnte nun aber zu einem großen Hindernis werden, wenn es in Zukunft darum geht, die lange auch in der Ärzteschaft verpönte Erstbehandlung eines Patienten per Telefon oder Video in Deutschland zum festen Bestandteil ärztlicher Versorgung zu machen.

Genau dafür will nämlich am heutigen Mittwoch nach jahrelangen kontroversen Debatten der Deutsche Ärztetag in Erfurt votieren und das berufsrechtliche Fernbehandlungsverbot im Erstkontakt, soweit medizinisch verantwortbar, aufheben. Andernfalls könnte - wenn die Ferndiagnose dem Arzt in Zukunft erlaubt ...

