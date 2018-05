Der US-Discounter Walmart wird in einem Milliardengeschäft die Kontrolle beim indischen Online-Händler Flipkart übernehmen. Masayoshi Son, Chef des Flipkart-Großaktionärs Softbank, bestätigte am Mittwoch entsprechende Spekulationen der vergangenen Tage. Das japanische Technologie-Unternehmen werde im Rahmen des Geschäfts seinen Anteil für rund 4 Milliarden US-Dollar an die Amerikaner abgeben, erklärte Son am Mittwoch bei der Vorlage der Softbank-Quartalszahlen.

Dies wäre ein lukrativer Abschluss für den inzwischen hoch verschuldeten Konzern: Softbank selbst war erst vor kurzem für 2,5 Milliarden Dollar bei Flipkart eingestiegen. Das indische Unternehmen gilt in seinem Heimatmarkt als führend bei E-Commerce.

Am Vortag hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass Wal-Mart ein Anteilspaket von etwa 75 Prozent übernehmen wolle. Das Geschäft werde voraussichtlich noch im Laufe des Mittwochs offiziell bekanntgegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg nun unter Berufung auf mit der Sache vertraute Kreise. Den Informationen zufolge soll der Gesamtwert des Deals bei rund 20 Milliarden Dollar liegen.

Wal-Mart ist der weltgrößte Einzelhändler. Seit der US-Internetriese Amazon aber in immer neue Felder investiert, wächst der Druck auf den Konzern, online aufzurüsten./tav/jha/

ISIN US0231351067 US9311421039 US01609W1027

AXC0202 2018-05-09/11:33