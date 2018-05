Ein VW-eigener Schriftsatz über den Dieselskandal soll den Vorstand entlasten - doch jetzt kann ausgerechnet er dem neuen Chef Herbert Diess Probleme machen: Er war viel stärker als bislang bekannt involviert.

Die Hauptversammlung von Volkswagen in der Messe Berlin ist fast vorbei, VW-Vorstandschef Herbert Diess kann an diesem Maitag zufrieden sein. Sein erster Auftritt als Konzernchef vor Aktionären lief gut. Einige Anteilseigner nahmen die VW-Spitze wegen des Dieselskandals zwar heftig unter Beschuss, aber die Kritik galt vor allem dem langjährigen Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Diess, seit April VW-Chef, kann dagegen große Versprechen abgeben: "Wir bei Volkswagen tun, was wir sagen. Und wir sagen, was wir tun. Jederzeit. Überall auf der Welt." VW, sagt Diess, müsse "noch ehrlicher, offener, wahrhaftiger, in einem Wort: anständiger werden".

Der staatsmännische Appell ist kaum verhallt, da wird Diess' Wahrhaftigkeit auf eine neue Probe gestellt: Die Nachrichtenagenturen melden, dass die USA Anklage gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn wegen seiner angeblichen Verstrickung in den Dieselskandal erhoben haben. Der gefallene Held Winterkorn gerät dadurch unter Rechtfertigungszwang - und mit ihm Diess. Denn der amtierende VW-Chef, so lässt sich ableiten, könnte schon direkt nach seinem Antritt als Chef der Marke VW im Juli 2015 von den Abgasmanipulationen erfahren haben.

Volkswagen hatte den Kapitalmarkt erst am 22. September 2015 vor den Milliardenrisiken des Dieselskandals per Ad-hoc-Mitteilung gewarnt. Hätte Diess die Pflicht gehabt, schon früher Alarm zu schlagen? Genau das vermutet die Staatsanwaltschaft Braunschweig, die wegen des Verdachts der Marktmanipulation gegen Diess, Pötsch und Winterkorn ermittelt. Rund 3600 Kleinanleger und Investoren wie die Fondsgesellschaft Deka verlangen zudem Schadensersatz von rund neun Milliarden Euro. Das Winterkorn-Verfahren in den USA ist Wasser auf ihre Mühlen. Dass Diess durch eine Aussage beim FBI angeblich mit den US-Behörden im Reinen ist und dort offenbar nicht verfolgt wird, ändert daran nichts.

Der von deutschen Fahndern gehegte Verdacht der Marktmanipulation wird ausgerechnet von einem Schriftsatz untermauert, den Volkswagen selbst verfassen ließ und der der WirtschaftsWoche vorliegt. Auf 701 Seiten gewährt VW darin Einblick in den internen Umgang mit dem Skandal. Die Ausführungen der Kanzleien Göhmann und SZA vom 28. Februar 2018 lassen nur einen Schluss zu: Diess war viel stärker als bislang bekannt in das Management des heraufziehenden Skandals involviert. Bevor die Abgasmanipulationen im September 2015 publik wurden, hat er sich zu mehr als zehn konkreten Zeitpunkten mit dem Problem beschäftigt. Er hat das Thema sogar an sich gezogen, weil er als BMW-Manager Erfahrung mit US-Behörden sammeln konnte.

Volkswagen will mit der Aufstellung offenbar belegen, dass sich die VW-Spitze früh und angemessen um das Dieselproblem in den USA kümmerte. Aber der Schuss könnte nach hinten losgehen: "Herr Diess hat gleich nach seinem Amtsantritt im Juli 2015 an zahlreichen Sitzungen zum Dieselgate-Skandal teilgenommen und sogar aufgrund seiner BMW-Erfahrungen mit den US-Behörden die interne Führungsrolle für die Gespräche übernommen", sagt der Corporate-Governance-Experte Christian Strenger. "Demgemäß hätte er spätestens nach dem VW-Eingeständnis des Betrugs am 3. September, statt erst am 22. September, auf die unverzügliche Ad-hoc-Kommunikation ...

