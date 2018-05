Die Aufkündigung des Atom-Abkommens mit Iran durch die USA hat die Anleger in Europa am Mittwoch nicht aus der Bahn geworfen. Dabei half ihnen eine Reihe ermutigender Firmenbilanzen. Dax und EuroStoxx50 hielten sich jeweils etwa 0,3 Prozent im Plus bei 12.938 beziehungsweise 3567 Punkten.

