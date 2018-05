Bad Marienberg - Die Wienerberger AG (ISIN AT0000831706/ WKN 852894) ist im ersten Quartal dynamisch in das Geschäftsjahr 2018 gestartet, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: "Nach dem Rekordjahr 2017 sind wir im ersten Quartal dynamisch in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die positive Entwicklung bei Umsatz und organischem Ergebnis zeigt klar, dass wir auf Wachstumskurs sind. Mit dem Verkauf unseres Geschäftes für Betonflächenbefestigung in Österreich haben wir zudem einen wichtigen Schritt im Rahmen der geplanten Portfoliobereinigung gemacht. Im Bereich Operational Excellence haben wir im ersten Quartal bereits mehrere Maßnahmen zur weiteren Steigerung der Effizienz und Optimierung der Kosten umgesetzt. Wir sind somit mit all unseren Projekten im Plan."

