Der Präsident der deutschen Ölmühlenindustrie, Wilhelm F. Thywissen, prägte die Branche 20 Jahre lang. Nun tritt er ab. Seine Nachfolgerin Jaana Kleinschmit von Lengefeld würdigte sein ehrenamtliches Engagement.



Wilhelm F. Thywissen hat gestern sein Amt als Präsident von OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland abgegeben. 20 Jahre lang war er Gesicht und Stimme des Verbandes. Seine Nachfolgerin ist Jaana K. Kleinschmit von Lengefeld, die bereits seit 2014 dem OVID-Präsidium angehört.



Thywissen, Jahrgang 1953, ist Generalbevollmächtigter der Ölmühle C. Thywissen GmbH in Neuss. Das traditionsreiche Familienunternehmen feiert im nächsten Jahr 180-jähriges Bestehen. Das Präsidentenamt von OVID übernahm Thywissen 1998. In seine Amtszeit fällt der Umzug des Verbandes zur Jahrtausendwende von Bonn nach Berlin. OVID war damals einer der ersten Fachverbände aus der Ernährungsindustrie, die diesen Schritt gingen. Schon frühzeitig erkannte Thywissen die Bedeutung von Kommunikation. Er stellte den Verband neu auf und änderte den Namen. Aus dem Verband der Ölmühlen (VDOE) wurde OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland. "Thywissen war seiner Zeit immer einen Schritt voraus. Mit Engagement modernisierte er den Verband und lotste die traditionsreichen Ölmühlen auch durch stürmischste Zeiten stets zielsicher", so die neue OVID-Präsidentin.



Jaana Kleinschmit von Lengefeld ist Vorstandsvorsitzende der ADM Hamburg Aktiengesellschaft. "Eine Verkehrswende mit klimaschützenden Biokraftstoffen, die politische Würdigung der Rolle des internationalen Agrarhandels, mehr wissenschaftsbasierte Entscheidungen in der Politik und viel mehr Ehrlichkeit in den Debatten sind nur einige der Themen, die für die deutsche Ölmühlenindustrie derzeit ganz oben auf der Agenda stehen", so Kleinschmit von Lengefeld.



