Die gefürchtete Ebola-Erkrankung ist erneut im Kongo ausgebrochen. Behörden und Weltgesundheitsorganisation versuchen, die Krankheit einzudämmen.

Ein neuer Ausbruch gefürchtete Ebola-Erkrankung weckt ungute Erinnerungen an die verheerende Epidemie in vor einigen Jahren. Die Behörden vor Ort versuchen zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation WHO, einen großflächigen Ausbruch des gefährlichen Virus' zu verhindern.

Zwei Fälle von Ebola seien in der Provinz Äquator im Nordwesten des Landes bestätigt worden, teilte das kongolesische Gesundheitsministerium mit. Am Mittwoch soll ein Expertenteam des Ministeriums im Ort Bikoro eintreffen, um den Kampf gegen die Krankheit zu unterstützen.

Ebola gehört zu den Erkrankungen, ...

