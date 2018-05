Fraport hat seinen Umsatz im ersten Quartal um 15 Prozent gesteigert. Das ist einer Zunahme der Fluggastzahl zu verdanken.

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im ersten Quartal vom Wachstum der Passagierzahlen an seinem Heimatstandort Frankfurt und an seinen Auslandsflughäfen profitiert. Von Januar bis März schnellte das Vorsteuerergebnis um knapp 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 82 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern am Mittwoch mitteilte.

Der Umsatz kletterte um 15 Prozent auf 682 Millionen Euro. Damit übertraf Fraport die Prognosen der von Reuters befragten Analysten, und die Zahlen ließen den Aktienkurs um mehr als ein Prozent steigen. "Der positive Trend aus dem vergangenen Jahr setzt sich ungebrochen fort, sowohl international wie auch in Frankfurt", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...