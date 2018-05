Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der IT-Dienstleister sei solide in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Umsatz habe die Markterwartung übertroffen, wohingegen das Vorsteuerergebnis in etwa wie prognostiziert ausgefallen sei. Woller sah insofern Aufwärtspotential für seine Wachstumsannahmen./la/mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-05-09/11:47

ISIN: DE0005158703