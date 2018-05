Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Analyst Andreas Willi sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung von einem operativ guten zweiten Geschäftsquartal des Industriekonzerns. Anders als in den vergangenen Quartalen sei Siemens nun nicht mehr den guten Ergebnissen von Konkurrenten hinterher gehinkt. Er rechnet mit steigenden Marktschätzungen. Angesichts der zuletzt vergleichsweise schwachen Kursentwicklung dürften die Siemens-Aktien nun aufholen./tih/mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007236101