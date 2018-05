Berlin (ots) -



Ab dem 15. Mai erscheint das neue Kindermagazin zu Mattel's Enchantimals-Puppen. Hierbei handelt es sich um liebevolle Mädchen, die mit ihren besten Tierfreunden auf eine ganz besondere Weise verbunden sind. Sie leben zusammen in einer fantastischen Welt, in der hinter jeder Ecke Spaß und Abenteuer warten.



Neben tierischen Geschichten und tollen Abenteuern hält das Magazin zur gleichnamigen Spielzeugreihe auch spannende Activity, Mal- und Rätsel-Seiten für Kinder bereit. Zudem liegt der Ausgabe ein fantastisches Extra aus der Welt der Enchantimals bei: Ein flauschiges Fell-Tagebuch mit lustigem Pompon-Stift.



Die Zeitschrift richtet sich vorwiegend an Mädchen zwischen fünf und sieben Jahren und erscheint einmalig. Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions. Weitere Informationen zu Anzeigen: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.



