Nachdem der DAX diese Woche überraschend zügig bis auf 12.950 Punkte steigen konnte, folgte gestern ein Tag der Konsolidierung. Das deutsche Börsenbarometer bröckelte im Laufe des Vormittags unter die Marke von 12.900 Punkten. Auch am Nachmittag ging es zunächst noch etwas weiter abwärts, allerdings mit nachlassender Dynamik. Im späten Handel erholten sich die Notierungen wieder etwas. Am Ende verblieb ein kleines Minus von 35 Punkten. Das ist nach dem Durchmarsch der letzten Tage ein positives Zeichen. Wie geht es weiter?



DAX vor WiderstandDie Luft nach oben ist kurzfristig etwas dünn geworden. Immerhin hat der DAX in sechs Wochen über 1000 Punkte zugelegt. Da ist eine Konsolidierung richtig und notwendig. Dazu passt, dass die Charttechnik zwischen 12.950 und 13.000 Punkten eine deutliche Widerstandzone signalisiert. Dass der deutsche Aktienindex diese schnell überwindet, ist wenig wahrscheinlich aber natürlich nicht ausgeschlossen.



Die höhere Wahrscheinlichkeit lenkt unser Augenmerk zunächst auf die Risiken. Sollte der DAX unter die 12.835 rutschen, eröffnet sich charttechnisch weiteres Abwärtspotenzial bis mindestens 12770 Punkte. Hält diese Marke nicht, rückt der alte Widerstand bei 12.660 Punkten wieder in den Fokus. Allerdings als Unterstützung und nicht mehr als Barriere.



Ob es so weit kommt, ist jetzt kaum seriös zu prognostizieren. Die Umsätze gehen in Wochen mit Feiertagen traditionell zurück, die Aussagekraft von Indexbewegungen ebenfalls.



Trump kündigte gestern den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran an. Das war im Vorfeld schon von vielen Marktteilnehmern so erwartet worden, weshalb es an den Aktienmärkten zu keiner nennenswerten Reaktion gekommen ist. Alle drei großen US-Indizes gingen nahezu unverändert aus dem Handel. Auch das ist eher positiv zu werten, denn der Handelsauftakt fand im Minus statt.



Etwas anders sieht es beim Öl aus. Der Ölpreis befindet sich seit einem Jahr in einem stabilen Aufwärtstrend der ihn von unter 50 $ auf über 76 $ pro Barrel getragen hat. In den letzten Wochen hat sich dieser Trend noch mal dynamisiert. Dahinter steckt die Sorge nach einer Verknappung des weltweiten Ölangebotes. Je nachdem, wie viele Länder sich den von Trump angekündigten Sanktionen anschließen werden, verringert sich die Menge des von Iran exportieren Öls. Das wird Auswirkungen auf den Preis haben. Die entsprechenden Spekulationen laufen bereits seit einiger Zeit. Während der Rede des US-Präsidenten zog die Volatilität des Ölpreises signifikant an, bevor sich im späten Handel die Aufwärtstendenz wieder durchsetzte. Auch daran lässt sich erkennen, dass hier viele Akteure ein Auge drauf haben.



Die letzte Hochpreisphase im Öl bis 2014 hatte erheblichen Einfluss auf den Ölmarkt. Der hohe Preis hat in den USA das Fracking auf breiter Basis profitabel gemacht. Dieser Preisschub hat den gesamten Ölmarkt verändert und den weltweiten Anteil der USA an der Produktion deutlich steigen lassen. Die aktuelle Dynamik im Ölpreis weckt Erinnerungen an diese letzte Hochpreisphase.



Heute morgen ging die Meldung über die Ticker, dass sich Vodafone und Liberty-Global auf eine Übernahme der deutschen Kabeltochter geeinigt haben. Die Briten übernehmen für rund 18 Mrd. Euro Unitymedia und weitere Landesgesellschaften in Osteuropa. Die Übernahme muss allerdings noch von den Kartellbehörden abgesegnet werden. Sollte das kommen, wird der Deal den deutschen Telekommunikationsmarkt nachhaltig verändern. Immerhin hätte Vodafone dann in Deutschland rund 55 Millionen Kundenverbindungen und einen Gesamtumsatz von 13 Milliarden Euro. Man darf gespannt sein, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.



