Der US-Einzelhandelskonzern Walmart sagt Amazon in Indien mit der Milliardeninvestition in das indische E-Commerce-Portal Flipkart den Kampf an.

Die größte Firmenzukauf eines ausländischen Investors in Indien ist offenbar besiegelt: Der amerikanische Einzelhandelskonzern Walmart übernimmt das indische E-Commerce-Portal Flipkart. Das bestätigte Masayoshi Son, der Chef des japanischen Konzerns Softbank, der bisher Anteilseigner von Flipkart war.

Auf der Jahresbilanzpressekonferenz seines Konzerns feierte er den Verkauf als einen wichtigen Erfolg für seinen Softbank Vision Fund, den größten Technikinvestmentfonds der Welt. Vor wenigen Monaten habe der Fund 2,5 Milliarden Dollar in den indischen Online-Händler investiert. Nun würde der für vier Milliarden Dollar verkauft. Die Wertsteigerung hält Son für einen guten Ertrag.

Die Bestätigung dürfte vor allem in den USA aber als Fauxpas gewertet werden. Denn offiziell will Walmart ...

