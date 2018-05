Die Commerzbank hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 62,50 Euro belassen. Das Ergebnis sei umsatzseitig stark ausgefallen, schrieb Analystin Victoria Kruchevska am Mittwoch in einer Schnelleinschätzung. Die Gewinnmarge sei jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. An den Markterwartungen für 2018 dürfte sich nicht viel ändern./kro/zb Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-05-09/11:59

ISIN: DE0005158703