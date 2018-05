SAN DIEGO, 9. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE:6554) und globaler Dienstleistungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, veröffentlicht Poster mit dynamischem Audiokommentar. Auf der kürzlich stattgefundenen Tagung des amerikanischen Verbands für Krebsforschung AACR (American Association of Cancer Research) 2018 wurden mehr als ein Dutzend Poster vorgestellt. Diese sind jetzt zur Ansicht und zum Download verfügbar: https://www.crownbio.com/posters/ (https://www.crownbio.com/posters/)



Diese wissenschaftlichen Poster beschreiben die Innovationen der internen F&E-Abteilung von CrownBio zu präklinischer Forschung auf dem Gebiet der Onkologie. Die überzeugendsten Arbeiten sind jetzt zum Abruf bereit - unterlegt mit Audiokommentaren der Wissenschaftler von CrownBio. Diese Sammlung von Posterpräsentationen enthält Einzelheiten zur Entwicklung und Anwendung mehrerer innovativer humanisierter Modelle, einem neuen, groß angelegten ex vivo Arzneimittelscreening-Dienst für von Patienten abgeleitete Xenotransplantate und eine neuartige IDO1-Inhibitionsassay-Plattform. Zusammen demonstrieren die Daten die einzigartige Fähigkeit von CrownBio, Wissen zu erweitern, Entwicklungsentscheidungen anzuleiten und Programme im Bereich der Immuntherapie weiterzuentwickeln.

"CrownBio bietet wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen weltweit uneingeschränkten Zugang zu den innovativen Forschungsergebnissen von CrownBio", sagte Dr. Henry Li, Vice President of Translational Oncology von CrownBio. "Wir setzen uns dafür ein, die hochmodernen Werkzeuge, die verfügbar sind, um eine zeitgemäße Beurteilung von Krebs- und Immuntherapien zu beschleunigen, durch Informationen zu ermöglichen und mit neuen Einblicken zu versorgen, mit Wissenschaftlern auf der ganzen Welt zu teilen."

"Crown Bioscience ist bestrebt, wertvolle Beiträge zur wissenschaftlichen Gemeinschaft zu leisten", sagte Dr. Jean Pierre Wery, CEO von Crown Bioscience. "Durch die Bereitstellung dieser Poster, die mit Audiokommentaren von den wissenschaftlichen Experten versehen sind, hoffen wir, Einblicke zu geben, die Forscher nutzen können, um ihre präklinischen Arzneimittelentwicklungsprogramme voranzutreiben."

Die Sammlung von Posterpräsentationen mit Audiokommentaren ist auf der Website von Crown Bioscience, https://www.crownbio.com/posters/, abrufbar.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) ist ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools ermöglicht Crown Bioscience seinen Kunden, überlegene klinische Kandidaten zu liefern.

