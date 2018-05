Hamburg (ots) -



Pasta mit Krustentieren, Mozzarella-Salat oder einfach Röstbrot - für die mediterranen Gerichte der Sommerküche ist gutes Olivenöl einfach unerlässlich.



Welche Olivenöle wirklich gut sind, weiß das Magazin DER FEINSCHMECKER aus dem Hamburger Jahreszeiten Verlag verlässlich, und das schon seit 16 Jahren. Seit 2003 verkostet die Redaktion mit internationalen Experten jedes Jahr rund 750 Olivenöle aus aller Welt und vergibt in der Juni-Ausgabe die OLIO-Awards an die Besten der besten Olivenöl-Produzenten. Es ist eine der weltgrößten Olivenöl-Verkostungen, die vom Handel sehr stark beachtet wird.



Auf 16 Seiten veröffentlicht DER FEINSCHMECKER jetzt die besten 50 Olivenöle des neuen Jahrgangs 2017/18 - weitere 200 hervorragende Olivenöle werden ab Juni auf der Webseite www.olivenoeltest.de mit ihren Bezugsquellen in Deutschland präsentiert.



Die OLIO-Awards vergibt die Redaktion an die jeweils drei besten Olivenöle in den Kategorien leicht fruchtig, mittelfruchtig und intensiv fruchtig. In diesem Jahr dominieren die Italiener: Die Preisträger der leicht fruchtigen Öle sind Fonte di Foiano (Toskana), Paolo Cassini (Ligurien), Madonna delle Vittorie (Gardasee), bei den mittelfruchtigen Ölen gewinnen die spanischen Firmen Mirasol und Campoliva (beide Andalusien) neben Villa Pontina (Latium), und die besten intensiven Olivenöle produzieren die Tenuta Arcamone (Apulien), Tommaso Masciantonio (Abruzzen) und die spanische Ölmühle Venchipa mit O-Med (Andalusien).



Für viele Ölproduzenten in Italien und Spanien war das größte Problem bei der Olivenernte die anhaltende extreme Hitze und Trockenheit im Sommer und Herbst 2017. Besonders in Apulien grassiert außerdem das Absterben von Olivenbäumen, die vom Xylella-Bakterium befallen sind. Nähere Infos gibt hierzu auch der FEINSCHMECKER in seinem Oliven-Special. Viele Ölproduzenten schätzen die Ernteeinbußen auf 70 Prozent. Sehr gut verlief die Ernte für Oliven dagegen in Mittelitalien, Kroatien und Slowenien, Portugal und zunehmend auch in Tunesien.



