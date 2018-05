Hamburg (ots) - Was kommt dabei heraus, wenn sich Deutschlands beliebtestes Kochmagazin für Männer und geballte Schweizer Gastronomie-Expertise zusammentun? Ein neues, lässiges und kulinarisch modernes Gastronomie-Konzept mit dem Namen "BEEF! Grill & Bar". Ab dem 11. Juni verwöhnt das Restaurant-Team seine Gäste im Frankfurter Europaviertel mit fantastischen Steaks, hausgemachten Burgern, saftigen Spareribs und weiteren kulinarischen Köstlichkeiten vom Flammengrill, dem Herzstück des Restaurants. Die Barkarte ist modern und lockt mit speziellen Signature-Drinks. Betreiber des "BEEF! Grill & Bar" ist das weltweit aktive, zur Mövenpick-Gruppe gehörende Unternehmen Marché International als Lizenznehmer der Marke BEEF! für die Gastronomie.



Herzstück ist der Flammengrill



Im "BEEF! Grill & Bar" ist der Name Programm: Der spezielle Flammengrill steht sowohl optisch als auch kulinarisch im Zentrum des Restaurants. Hier werden feinste Fleischspezialitäten wie die zarten Rindersteaks, die saftigen Applewood smoked Spareribs oder die hausgemachten Burger direkt vor den Augen der Gäste zubereitet. Für den echten Grillgeschmack werden die qualitativ hochwertigen Fleischstücke dabei im Niedertemperatur-Garverfahren über mehrere Stunden hinweg saftig auf den Punkt gegart. Anschließend wird das Grillgut bei hoher Hitze auf den Flammengrill gelegt.



Dank dieser Garmethode sind die erstklassigen Grill-Spezialitäten in Top-Qualität und dennoch zu fairen Preisen erhältlich. Die Beilagen, wie zum Beispiel knackige Salatkreationen, geröstete Kartoffeln, Antipasti sowie verschiedene Gemüsesorten vom Grill, können von den Gästen individuell zusammengestellt werden. Weitere Highlights sind der kaltgeräucherte Lachs oder die Super Food Bowl, die nicht nur Frauen gut schmeckt.



Entspannt genießen



Das hochwertige Interieur des "BEEF! Grill & Bar" ist geprägt durch handwerklich verarbeitete Holz- und Stahlelemente, die in Kombination mit rustikalen Leder- und Wandoberflächen das bekannte BEEF!-typische Flair erzeugen. Egal ob für Familien aus der Region, Besucher der lebendigen Metropole oder Geschäftsleute des nahe gelegenen Messezentrums, die einen ansprechenden Ort für ihren Business-Lunch oder den After-Work-Drink suchen: Das "BEEF! Grill & Bar" bietet für jeden Anlass die richtige Location.



Exklusive Auswahl



Auch die Getränkekarte kann sich sehen lassen: Sie überzeugt durch eine kleine, aber feine Auswahl an ausgezeichneten Weinen, speziellen Fassbieren und Whiskeys sowie speziell für BEEF! entworfene Signature-Drinks, die hervorragend zu Fleisch und Grillspeisen passen. Der Blick auf die Bar ist offen, die Zubereitung ist frisch und die Spirituosen sind hochwertig. Insgesamt bietet das Restaurant Platz für rund 130 Gäste. An sonnigen Tagen lädt zudem eine großzügige Außenterrasse zum Entspannen und Genießen ein.



Feiern Sie mit



Pünktlich zum Eröffnungswochenende laden Sie Marché International und BEEF! zudem zum Feiern ein: Entweder gemeinsam mit Ihrem besten Freund zur "Men Only"-Party am 15. Juni oder zur exklusiven "Kitchen Party" am 16. Juni, bei der sich das Restaurant anschließend in einen angesagten Club verwandelt. Weitere Informationen und Tickets zu den Eröffnungsabenden erhalten Sie unter den E-Mails menonly@beef.de und kitchenparty@beef.de oder in der aktuellen Ausgabe der BEEF!.



Über Marché International



Das global tätige Unternehmen Marché International (www.marche-int.com) entwickelt innovative Gastronomielösungen, die sich durch absolute Frische und Qualität auszeichnen. Unter den bekannten Marken wie Marché Mövenpick, Palavrion Grill, Mövenpick Restaurants oder Cindy's Diner führt das Unternehmen mit Schweizer Wurzeln gastronomische Betriebe in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Slowenien, Norwegen, Ungarn, Kroatien, Singapur, Indonesien und Kanada und beschäftigt rund 2'800 Mitarbeitende. Das Gastronomieunternehmen ist führend an Autobahnen, Flughäfen und ausgewählten Stadtlagen und erzielte im Jahre 2017 einen Markenumsatz von CHF 259 Millionen. Marché International gehört zur Mövenpick Gruppe und hat den Hauptsitz in Kemptthal, Schweiz.



Über BEEF!:



BEEF! ist Deutschlands erstes Kochmagazin für Männer, das 2009 im Gruner + Jahr Verlag gegründet und mehrfach mit Preisen ausgezeichnet wurde. Das exklusive Magazin, das für seine Leserinnen und Leser Kultcharakter hat, erscheint acht Mal im Jahr sowie als Lizenzausgabe in Frankreich und Spanien. Darüber hinaus sind in Kooperation mit diversen Partnern BEEF! Kochbücher, Spirituosen, Grill- und Küchengeräte im Handel erhältlich.



