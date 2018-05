Die Ölpreise an den internationalen Börsen reagierten im Umfeld der Trump-Rede zu den Iran-Sanktionen zunächst äußerst volatil und schließlich mit einem Preissprung. Die nationalen Heizölpreise werden heute gut einen Cent bzw. Rappen je Liter höher erwartet als gestern. Die Welt ist in Aufruhr und kennt am Mittwochmorgen nur ein Thema: US-Präsident Donald Trump hat das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt ...

