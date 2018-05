Bern (ots) -



Zahlen 1. Quartal 2018: Dank Wachstum in der Festnetztelefonie und

bei den Mobile-Angeboten (+10.9%) sowie beim Internet (+0.8%) konnten

die bei SUISSEDIGITAL vereinigten Kabelnetze den Rückgang beim

Fernsehen (-4.2%) kompensieren.



Die Kabelbranche konnte im 1. Quartal 2018 im Vergleich zum

Vorjahr leicht zulegen und zählt per 31. März 2018 4.54 Millionen

Abonnemente. Der Rückgang im hart umkämpften TV-Geschäft konnte durch

Zuwachs bei Internet- und Telefonie-Abos wettgemacht werden. So haben

die SUISSEDIGITAL-Netze in den vergangenen 12 Monaten 102'000 TV-Abos

verloren (-4.2%), was durch Wachstum in der Telefonie (+94'500) und

beim Breitbandinternet (+10'000) kompensiert werden konnte. "Die

Kabelnetze gehen mit innovativen TV-Lösungen wie MySports neue Wege,

um die aktuell über 2.3 Millionen TV-Kunden weiterhin von ihren

Diensten zu überzeugen. Dies in einem sehr kompetitiven Marktumfeld,

was unsere Mitglieder durchaus zu spüren bekommen", kommentiert Simon

Osterwalder, Geschäftsführer von SUISSEDIGITAL, die neusten Zahlen.

"Die Breitbandinfrastruktur der Kabelnetze ist die beste Grundlage

für Innovation; sie bietet rund 3 Millionen Haushalten schnellstes

Internet und erreicht damit dreimal so viele Haushalte wie

Glasfaseranbieter. Diese betreiben Rosinenpickerei, indem sie sich

nur auf Städte und Ballungszentren konzentrieren. Kabelnetze bieten

überall - auf dem Land ebenso wie in der Stadt - schnellstes Internet

ohne zu diskriminieren."



Workshops zum Thema Internet der Dinge



Um im Bereich Internet neue Geschäftsfelder zu erkunden und weiter

zu wachsen, hat SUISSEDIGITAL vor kurzem eine Broschüre unter dem

Titel "Das Internet der Dinge - eine Einführung" herausgegeben

(Download unter www.suissedigital.ch). Zudem veranstaltet der Verband

für seine Mitglieder Workshops zu Themen wie Internet der Dinge,

Smart Cities und Home Automation. "Diese Geschäftsfelder bieten -

neben der Mobiltelefonie und dem Breitbandinternet -

Wachstumschancen, die es zu prüfen gilt", sagt Osterwalder.



Zahlen 1. Quartal 2018 im Überblick: => Siehe PDF-Dokument



SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer

Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 200 privatwirtschaftlich wie auch

öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die mehr

als 2.3 Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie

und weiteren Angeboten versorgen.



