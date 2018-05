Paris - Die Anleger an Europas Aktienmärkten haben den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran gut weggesteckt. Die wichtigsten Indizes legten sogar etwas zu, weil der Schritt der Vereinigten Staaten bereits erwartet worden war. Abgesehen davon stützte am Mittwoch einmal mehr der weiter schwache Euro die Kurse, da sich dadurch die Exportaussichten der Unternehmen verbessern.

Der EuroStoxx 50 gewann zur Mittagszeit 0,31 Prozent auf 3569,05 Punkte. Der CAC 40 in Paris legte um 0,08 Prozent auf 5526,59 Punkte zu. Der Londoner FTSE 100 stieg um 0,51 Prozent auf 7604,04 Zähler.

Die im Rahmen des Abkommens von den USA ausgesetzten Sanktionen sollen in voller Härte wieder zum Tragen kommen. Am Ölmarkt trieb die Entscheidung die Preise in die Höhe. Aber bereits am Aktienmarkt in New ...

