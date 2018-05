Die Energiewende hat dem alten Geschäftsmodell der großen Konzerne schwer zugesetzt. E.On-Chef Teyssen hat darauf mit einem radikalen Kurswechsel reagiert, der für dauerhafte Gewinne sorgen soll.

"Energie war noch nie langweilig - aber heute passiert unglaublich viel", hat E.On-Chef Johannes Teyssen die Lage auf dem Strommarkt in Deutschland beschrieben. Er selbst hat daran gehörigen Anteil. In nicht einmal vier Jahren hat Teyssen den weit verzweigten Riesen E.On in seine Einzelteile zerlegt und steht kurz davor, einen Energiekonzern ohne eigene Stromproduktion zu bauen.

Wie das bei seinen Aktionären ankommt, kann er an diesem Mittwoch bei der Hauptversammlung in Essen in Erfahrung bringen.

Seit 2010 ist Teyssen E.On-Chef. Für die großen Energiekonzerne in Deutschland war die Welt da noch halbwegs in Ordnung. Jahrzehntelang lebten sie bestens davon, das gesamte Stromgeschäft von der Erzeugung, über die Verteilnetze und den Handel bis zum Vertrieb zu kontrollieren. Doch dann kamen die Atomkatastrophe von Fukushima und die Energiewende. Die Folge: Die Geschäftsmodelle der Versorger erodierten mehr und mehr. Bei E.On türmte sich 2016 ein Rekordverlust ...

