Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag leichte Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.932 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Siemens. Zuvor hatte das Unternehmen Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlicht und dabei die Erwartungen von Marktbeobachtern übertroffen. Der Konzern erhöhte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2018. Die Papiere der Deutschen Lufthansa, von Merck und von Vonovia sind gegenwärtig entgegen dem Trend im Minus die Schlusslichter der Liste, wobei die Lufthansa-Aktie ex Dividende gehandelt wird. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 22.408,88 Punkten geschlossen (-0,44 Prozent).

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1857 US-Dollar (-0,07 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.306,14 US-Dollar gezahlt (-0,73 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,42 Euro pro Gramm.