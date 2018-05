Beim Aktionärstreffen richtet der Eon-Chef versöhnliche Töne an die Mitarbeiter von Innogy. Die Abwicklung des Deals soll ein Ex-RWE-Manager stemmen.

Eine Hauptversammlung dient naturgemäß der Aussprache des Vorstands mit den Anteilseignern. Eon-Chef Johannes Teyssen wandte sich am Mittwochmorgen in der Essener Grugahalle aber auch ausführlich an die Mitarbeiter. Die eigenen - und vor allem die des Konkurrenten Innogy, den Eon übernehmen will.

"Ich werde für eine faire und ausgewogene Integration sorgen. Keiner von Innogy wird schlechter behandelt, als ein Eon-Mitarbeiter", versprach Teyssen: "Sie können mich beim Wort nehmen."

Der Eon-Chef hatte sich Mitte März mit RWE-Chef Rolf Martin Schmitz auf ein spektakuläres Tauschgeschäft geeinigt. Eon übernimmt dabei die 76,8 Prozent, die RWE noch an der Tochter hält und hat den anderen Aktionären eine Offerte unterbreitet.

Im Gegenzug erhält RWE unter anderem eine Beteiligung von 16,7 Prozent an Eon und die Aktivitäten die Innogy und Eon bei den erneuerbaren Energien haben.

Eon wird sich damit auf die Sparten Vertrieb und Netze konzentrieren und hier zu einem der führenden Versorger Europas aufsteigen, der rund 50 Millionen Kunden bedient. Innogy verliert dagegen schon wieder die Selbstständigkeit und wird zerschlagen.

Entsprechend groß ist die Unruhe beim Newcomer. Die Belegschaft von Innogy fürchtet, bei der Übernahme benachteiligt zu werden. Rund 5000 Stellen will Eon von den dann 70.000 abbauen.

Personalanpassungen habe Eon aber in der Vergangenheit "immer sozialvertraglich gestaltet", betonte Teyssen - und versprach: "Alle anfänglichen Lasten und alle langfristigen Chancen gehen natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Eon und Innogy gleichermaßen an. Keine Seite soll alleine Lasten tragen, alle sollen gemeinsam gewinnen."

Am Donnerstag vergangener Woche waren die Chefs von Eon, RWE und Innogy, Teyssen, Schmitz und Uwe Tigges, auf Initiative der Gewerkschaften ...

