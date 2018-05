Europas größter Versicherer Allianz verordnet sich ein für Versicherungen unübliches Ziel: Einfachheit. Um die Profitabilität zu erhöhen, will Vorstandschef Oliver Bäte sowohl die Vielzahl der verschiedenen Policen reduzieren als auch den bisher ziemlich eigenständigen 70 Ländergesellschaften weltweit standardisierte Produkte verordnen. "Wir arbeiten an vielen Stellen viel zu komplex", sagte Bäte am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Konzerns in München. Als positives Beispiel hob der Manager Spanien hervor, wo die Allianz nur noch zwei Tarife in der Kfz-Versicherung anstelle mehrerer Dutzend wie in anderen Ländern anbietet./cho/DP/stw

ISIN DE0008404005

AXC0228 2018-05-09/12:34