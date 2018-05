-------------------------------------------------------------- Download Anzeigen http://ots.de/14dw0Y --------------------------------------------------------------



25 Jahre Deutsche Schlaganfall-Hilfe - zum bundesweiten "Tag gegen den Schlaganfall" am 10. Mai startet die Stiftung eine neue Kampagne. Prominente Gesichter darin sind Frauke Ludowig, Guido Maria Kretschmer und Verona Pooth.



Unter dem Motto "Ich setze ein Zeichen." werden ab sofort in Anzeigen, auf Plakaten, im Internet und in sozialen Netzwerken Menschen gezeigt, die sich mit Schlaganfall-Betroffenen solidarisieren. Sie tragen einen roten Farbbalken auf der Stirn, der sich aus dem Logo der Schlaganfall-Hilfe ableitet. Und damit tragen sie eine zentrale Botschaft der Stiftung weiter: "Schlaganfall kann jeden treffen!"



Neben einem Zeichen der Solidarität mit Schlaganfall-Betroffenen verfolgt die Deutsche Schlaganfall-Hilfe weitere Ziele. "Wir wollen aufklären und zu Spenden animieren, damit wir Schlaganfall-Patienten in Deutschland zukünftig noch besser versorgen können", erklärt Sylvia Strothotte, Vorstand der Stiftung.



Schlaganfall-Betroffene und Nicht-Betroffene sind auf den Motiven zu sehen. Die prominenten "Zeichensetzer" Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer moderierten am vergangenen Wochenende den Rosenball zugunsten der Schlaganfall-Hilfe in Berlin. Beide engagieren sich seit Jahren ehrenamtlich als Botschafter der Stiftung.



Die kreativen Köpfe hinter der Kampagne sind Karin Albers und Jens Sommerfeld von der Agentur TERRITORY. "Das war uns wirklich eine Herzensangelegenheit, die Entwicklung hat uns unglaublich viel Freude bereitet", berichtet Karin Albers begeistert. Geschäftsführer Stefan Postler hat der Schlaganfall-Hilfe die Kreativleistungen der Agentur unentgeltlich zur Verfügung gestellt.



"Wir freuen uns riesig über dieses Geschenk zu unserem Jubiläum", sagt Sylvia Strothotte. "Aus Bordmitteln hätten wir das kaum auf die Beine stellen können". Die Kampagne setzt auch auf einen viralen Effekt. Wer mag, kann Teil von ihr werden, im Internet auf schlaganfall.de sein eigenes Bild hochladen und sich virtuell im "Kampagnen-Generator" auf der Stirn den roten Strich zeichnen.



Ergänzt wird die Print- und Online-Kampagne durch einen Fernsehspot, der in den nächsten Tagen auf Sendung gehen soll. Medien können die gute Sache der Stiftung durch die Schaltung von Freianzeigen unterstützen. Ein Download aller Motive ist möglich unter: https://www.schlaganfall-hilfe.de/anzeigenmotive



