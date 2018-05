Frankfurt - Im April verlief die Entwicklung im europäischen Unternehmensanleihesegment in sehr überschaubaren Bahnen, so die Experten von Union Investment.Auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, ER00) sei der Gesamtmarkt im Vergleich zum Vormonat auf der Stelle getreten. Auch die Risikoprämien (Spreads) hätten mit zuletzt 52 Basispunkten seitwärts tendiert. Nach der im März zu beobachtenden Schwächephase sei es somit im April zu einer Stabilisierung des Gesamtmarktes gekommen. Dies sei umso bemerkenswerter, da die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihren Anleiheankäufen am Markt zuletzt weniger präsent gewesen sei als noch in den Monaten zuvor.

Den vollständigen Artikel lesen ...