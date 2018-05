Wien - Lange war die EZB in den Orderbüchern in der Größenordnung von 50% und mehr vertreten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In einem ersten Schritt in diesem Jahr seien die Anteile auf 40% zurückgegangen, mittlerweile lägen diese bei 30%. Auf wöchentliche Sicht betrachtet kaufe die EZB aber immerhin noch durchschnittlich EUR 1 Mrd. und bleibe somit ein signifikanter Akteur. Aufgrund zunehmender Fälligkeiten erhöhe sich das Gesamtvolumen des Programmes CBPP3 nur moderat. Im April lediglich um 2,5 Mrd. (Fälligkeiten EUR 1,1 Mrd.) von insgesamt EUR 249,5 Mrd. auf EUR 252,0 Mrd.

