Zusammenfassung:

Donald Trump steigt aus Atomabkkommen mit Iran aus

EURUSD stürzt aufgrund von Inflationssorgen ab, Unterstützung bei 1,1550

DE30 testet 13.000 Punkte, Bullen profitieren vom schwächerem Euro

Das Undenkbare ist Realität geworden: die USA sind aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und wir befinden uns nun in einem völlig neuen Paradigma auf dem Ölmarkt. Die Folgen dieser kontroversen Entscheidung könnten jedoch deutlich umfassender sein. In dieser Analyse befassen wir uns mit den wichtigsten Problembereichen für die Märkte und analysieren die Charts von OIL, EURUSD und dem DE30. ÖL Nach vielen Quartalen des Überangebots ist der Ölmarkt in etwa ausgeglichen. Die Bemühungen der OPEC haben - unterstützt von der durch die Krise in Venezuela ausgelöste Reduzierung der venezolanischen Produktion - das vergangene Überangebot zunichtegemacht. Ein deutlicher Rückzug des zusätzlichen Angebots könnte daher in einer scharfen Preisreaktion resultieren, und dies sehen wir derzeit auch. Bei einem näheren Blick auf die Exporte des iranischen Öls (über 2 Mio. Barrel pro Tag) ist China der Hauptabnehmer und das Land wird die Sanktionen höchstwahrscheinlich ignorieren. Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...