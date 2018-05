Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe die reduzierten Markterwartungen erreicht, nachdem Henkel bereits im März wegen Lieferproblemen in Nordamerika gewarnt hatte, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da die Aktien mit einem deutlichen Abschlag zu den Papieren der Konkurrenz gehandelt würden, bleibe es beim Kaufvotum./mis/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2018-05-09/12:44

ISIN: DE0006048432