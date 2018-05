-------------------------------------------------------------- MEHR ZUR AKTION http://ots.de/e4hb42 --------------------------------------------------------------



Pixum sponsert 111 Trikotsätze für Handballteams: In Kooperation mit dem Partner handballdirekt bietet Pixum allen Handballmannschaften 111 limitierte Pixum Trikotsätze zum attraktiven Teampreis. Alle teilnehmenden Handballteams können sich zudem ihr Mannschaftsbild als Poster für jeden Spieler kostenlos dazu sichern.



Auch in diesem Jahr bietet Pixum im Rahmen der großen Trikotaktion limitierte Trikotsätze für Herren-, Damen- und Kinder-Handballmannschaften in Deutschland und Österreich an. Bereits im letzten Jahr waren innerhalb kürzester Zeit alle Trikotsätze vergriffen. Alle teilnehmenden Mannschaften die innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Trikots ein Mannschaftsfoto mit den Pixum Trikots einsenden, erhalten zudem einen Gutschein für ihr Mannschaftsbild als Poster in der Größe 20×30 cm für jeden Spieler.



"Das große Interesse der Vereine und die überaus partnerschaftliche Zusammenarbeit mit handballdirekt war für uns ausschlaggebend, die Pixum Trikotaktion als festen Bestandteil unserer Sponsoring-Aktivitäten zu integrieren", erklärt Holger Plorin, Head of Brand Marketing bei Pixum. "Der Handballsport hat sich für uns zu einer starken Kommunikationsplattform entwickelt, im Profibereich genauso wie im Breitensport. Mit der Handball-WM im eigenen Land sowie dem Pixum Super Cup, stehen uns tolle Events bevor, die wir natürlich mit flankierenden Maßnahmen begleiten", ergänzt Holger Plorin weiter.



Als einer der führenden Online-Fotoservices engagiert sich Pixum seit Jahren im Sport- und Kultursponsoring. Bereits das vierte Jahr in Folge ist Pixum Sponsor der DKB Handball-Bundesliga sowie des Deutschen Handballbunds (DHB) und unterstützt den packenden Sport als offizieller Foto- und Druckpartner. In diesem Rahmen sponsert Pixum regelmäßig die Druckerzeugnisse für die Spiele. Seit 2014 ist der Online-Fotoservice zudem Namensgeber des jährlichen Pixum Super Cups, der dieses Jahr am 22.08.2018 in Düsseldorf stattfinden wird.



Mehr Informationen zur großen Pixum Trikotaktion sowie eingereichte Mannschaftsbilder unter https://www.pixum.de/trikots



