Selbst erfahrene Außenpolitiker sind entsetzt über die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran. Der neue US-Botschafter in Berlin muss viel Kritik einstecken.

Deutsche Außenpolitiker schätzen die Entscheidung der USA, sich nicht weiter an das Iran-Abkommen zu halten, als dramatisch ein. Roderich Kiesewetter warnte: "Wir stehen am Vorabend einer krisenhaften Entwicklung", sagte der CDU-Außenpolitiker. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht am Vorabend einer kriegerischen Entwicklung stehen."

Der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger sprach vom "schwersten und folgenreichsten" Fehler in Trumps bisheriger Amtszeit. "Dies ist gefährlich", sagt er. Es sei eine Flamme angezündet worden sei, "vor der ich Angst habe".

Josef Braml von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) sagte, man solle sich darauf einstellen, "dass die USA Präventivschläge gegen den Iran durchführen werden". Ein Krieg könne Trump innenpolitisch ...

