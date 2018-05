Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Dialog Semiconductor nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Zwar liege der Umsatz des Chipherstellers am unteren Ende der Zielspanne und der Ausblick auf das zweite Quartal sei schwach, schrieben die Analysten des Instituts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dialog habe aber Wachstumschancen mit Produkten des wichtigen Kunden Apple, da Chips zur Energieversorgung an Bedeutung gewännen. Dazu suche das Unternehmen Marktanteile abseits der bestehenden Kunden zu gewinnen./gl/zb Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0059822006