Die Baader Bank hat das Kursziel für Beiersdorf nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 94,00 auf 96,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit Ausnahme der Marke Nivea eine gute Dynamik an den Tag gelegt, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von Arx passte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie vor allem an die jüngsten Währungsbewegungen an./la/mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2018-05-09/12:46

ISIN: DE0005200000