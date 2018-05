Berlin (ots) - Vom 19. bis 21. März 2019 wird die E.G.E. European Green Exhibitions GmbH auch in Freiburg im Breisgau eine regionale landwirtschaftliche Fachmesse durchführen. Für diese RegioAgrar Baden konnte der Veranstalter den Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband e.V. (BLHV) als ideellen Träger und die Badische Bauernzeitung als Medienpartner gewinnen.



Auf der konstituierenden Sitzung des Messebeirates erklärte Hans-Dieter Lucas, einer der beiden Geschäftsführer der E.G.E., er sei sicher, dass auch im Südwesten Deutschlands der Wunsch nach einem regelmäßigen Dialog zwischen den Landwirten, Winzern und ihren Dienstleistern bestehe. Ziel sei es, auf der Regio-Agrar Baden nicht nur innovative Produkte vorzuführen, sondern mit dieser Fachmesse den Dialog aller Partner zu fördern und parallel zur Leistungsschau in verschiedenen Foren interessante, ja auch brisante Themen mit anerkannten Praktikern und Wissenschaftlern diskutieren zu können.



Seit ihrer Gründung 2010 hat sich die E.G.E. European Green Exhibitions GmbH zum Marktführer regionaler Landwirtschaftsmessen entwickelt. Das Unternehmen, das je zur Hälfte dem Deutschen Bauernverlag und der Messe Berlin gehört, veranstaltet unter anderem die AGRAR Unternehmertage in Münster, die Regio-Agrar Bayern in Augsburg, die RegioAgrar Weser-Ems in Oldenburg und mit ihrem Tochterunternehmen MAZ Messe- und Ausstellungszentrum Mühlengeez GmbH jährlich die Mecklenburger Landwirtschaftsmesse MeLa bei Güstrow. Zudem gelang der E.G.E. erst vor wenigen Wochen mit der RegioForst Chemnitz der vielbeachtete Einstieg in ein weiteres grünes Fachmessen-Segment.



